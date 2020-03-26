«Была тяжёлая пневмония»: в Москве умерли двое пациентов с коронавирусом

В Москве скончались двое пожилых пациентов, у которых был выявлен коронавирус. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у них имелись хронические заболевания и был ослаблен иммунитет. Кроме того, градоначальник заявил, что в период с 28 по 5 марта, объявленный Владимиром Путиным нерабочим, в столице необходимо закрыть рестораны, кафе и парки. По словам Собянина, в противном случае россияне могут использовать длинные выходные, чтобы приехать в Москву, а это лишь ухудшит эпидемиологическую обстановку.

В период с 28 марта по 5 апреля, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным нерабочим, в Москве будут действовать дополнительные ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

«Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших регионов и городов. Так вот: в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — сказал Собянин.

Ранее правительство России поручило властям регионов приостановить деятельность кинотеатров, ночных клубов, дискотек, детских развлекательных центров и игровых комнат, а также иных развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, вводится запрет на курение кальянов в кафе, ресторанах, барах и других подобных местах.

При этом власти Москвы обязали порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей соблюдать до 14 апреля домашний режим самоизоляции.

Тем не менее Собянин призвал горожан быть оптимистичными.

«Я уверен, что сложные времена пройдут. Это не годы, несколько месяцев, и они пройдут, мы вернёмся к нормальной жизни. Восстановится экономика, работа предприятий. Жизнь продолжается, надо с оптимизмом смотреть в будущее, но при этом не расслабляться», — пояснил градоначальник.

Вместе с тем Сергей Собянин полагает, что в столице России пик заболеваемости коронавирусом ещё не пройден.

«Мы только в начале этого пика заболевания, мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем мы наблюдаем в других странах», — пояснил он.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

По последним данным, в России зафиксировано 658 подтверждённых случаев заболевания COVID-19, из них 410 — в Москве. При этом выздоровевшими считаются уже 29 человек, в том числе 14 москвичей.

Между тем известно уже о трёх случаях смертей людей, у которых был диагностирован коронавирус.

Так, 19 марта умерла 79-летняя пациентка, причиной смерти которой стал оторвавшийся тромб. При этом 25 марта скончались пациенты 73 и 88 лет, у которых была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии. По словам Сергея Собянина, у погибших имелся ряд хронических заболеваний и был ослабленный иммунитет.

«Медики делали всё возможное, но не справились», — сказал он.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения от 25 марта, по всему миру зафиксировано уже более 413 тыс. подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Жертвами инфекции стали свыше 18 тыс. человек.

При этом в Италии, стране, которая считается наиболее сильно пострадавшей от пандемии, уже четвёртый день снижается число новых случаев заражения COVID-19. Как заявил представитель итальянской службы гражданской обороны Агостино Миоццо, на данный момент в стране более 57 тыс. инфицированных, при этом погибли уже 7503 человека.

Обращение Путина

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Глава государства отметил, что Россия в силу своего географического положения не может полностью заблокировать проникновение инфекции на свою территорию.

«Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьёзно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно. Но то, что мы можем и уже делаем, — так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан», — заявил Путин.

В связи с этим глава государства призвал сограждан соблюдать меры предосторожности и указания врачей.

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При этом чтобы воспрепятствовать распространению инфекции, рабочая неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.

«Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснётся». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах — и в Европе, и за океаном, — может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте: самое безопасное сейчас — побыть дома», — добавил президент.

Кроме того, российский лидер озвучил ряд социальных и экономических мер, призванных оказать поддержку населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса, которые оказались в тяжёлой ситуации из-за коронавируса.