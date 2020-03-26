Путин оценил прогноз по ситуации с коронавирусом в России

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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями прокомментировал прогноз по ситуации с коронавирусом в России.
Путин оценил прогноз по ситуации с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго», — сказал глава государства.

Он выразил надежду, что это произойдёт раньше.

Согласно последней информации, число случаев заражения COVID-19 в России за сутки выросло на 182, в настоящее время общее количество — 840.

Ранее Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля

24 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на встрече с Путиным рассказал президенту о возможных сценариях развития ситуации с коронавирусом — азиатском и итальянском.

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