Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840
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- РИА Новости
«Зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 56 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению девять человек», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, зарегистрировано два летальных случая.
Ранее стало известно, что в Москве умерли два пожилых пациента с положительным тестом на COVID-19.
25 марта российский лидер Владимир Путин обратился к гражданам. В своём обращении он отметил, что полностью заблокировать проникновение COVID-19 в Россию невозможно.
Глава государства также объявил следующую неделю нерабочей и заявил о переносе голосования по поправкам к Конституции.