Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840

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RT
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 182, в настоящее время общее количество — 840. Об этом заявили в оперативном штабе.
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 56 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению девять человек», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, зарегистрировано два летальных случая.

Ранее стало известно, что в Москве умерли два пожилых пациента с положительным тестом на COVID-19. 

25 марта российский лидер Владимир Путин обратился к гражданам. В своём обращении он отметил, что полностью заблокировать проникновение COVID-19 в Россию невозможно.

Глава государства также объявил следующую неделю нерабочей и заявил о переносе голосования по поправкам к Конституции.

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