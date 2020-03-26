Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840

Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 182, в настоящее время общее количество — 840. Об этом заявили в оперативном штабе.

«Зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 56 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению девять человек», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, зарегистрировано два летальных случая.

Ранее стало известно, что в Москве умерли два пожилых пациента с положительным тестом на COVID-19.

25 марта российский лидер Владимир Путин обратился к гражданам. В своём обращении он отметил, что полностью заблокировать проникновение COVID-19 в Россию невозможно.

Глава государства также объявил следующую неделю нерабочей и заявил о переносе голосования по поправкам к Конституции.