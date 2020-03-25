В Москве скончались два пациента с коронавирусом
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идёт о пациентах 88 и 73 лет. Диагнозы были поставлены им прижизненно.
Кроме того, у них была пневмония, а также имелись сопутствующие патологии.
Ранее сообщалось о выявлении в России 163 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 658.
При этом в столице за сутки зафиксировали 120 новых случаев заражения.
19 марта стало известно, что в Москве скончалась 79-летняя пациентка, у которой результат анализа на коронавирус оказался положительным.
Позднее врачи заявили, что причиной её смерти стал оторвавшийся тромб.