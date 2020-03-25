В Москве скончались два пациента с коронавирусом

В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по Москве в Telegram-канале.

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о пациентах 88 и 73 лет. Диагнозы были поставлены им прижизненно.

Кроме того, у них была пневмония, а также имелись сопутствующие патологии.

Ранее сообщалось о выявлении в России 163 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 658.

При этом в столице за сутки зафиксировали 120 новых случаев заражения.

19 марта стало известно, что в Москве скончалась 79-летняя пациентка, у которой результат анализа на коронавирус оказался положительным.

Позднее врачи заявили, что причиной её смерти стал оторвавшийся тромб.