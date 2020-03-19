Медики назвали причину смерти женщины с коронавирусом в Москве
- РИА Новости
«Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия лёгочной артерии», — сказал он.
По его словам, пациентка была госпитализирована с признаками пневмонии, у неё «при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию».
«Причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в лёгких не было. Тяжёлые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца», — рассказал специалист.
19 марта в оперштабе сообщили, что в Москве скончалась 79-летняя пациентка, у которой результат анализа на коронавирус оказался положительным.
Подчёркивалось, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжёлой сопутствующей патологии.