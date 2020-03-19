Оперштаб сообщил о смерти в Москве пожилой пациентки с коронавирусом

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В оперштабе сообщили, что в Москве скончалась 79-летняя пациентка, у которой результат анализа на коронавирус оказался положительным. Как подчёркивается, смерть женщины наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжёлой сопутствующей патологии.
Оперштаб сообщил о смерти в Москве пожилой пациентки с коронавирусом
  • РИА Новости

«Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию», — заявила главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.

В настоящий момент круг людей, близко контактировавших со скончавшейся пациенткой, установлен — все находятся под наблюдением медицинских работников.

Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжёлых симптомов заболевания.

Ранее власти Москвы призвали пожилых граждан временно не посещать места массового скопления людей. Отмечается, что жителям столицы старше 60 лет были направлены СМС-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.

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