Власти Москвы призвали пожилых граждан не посещать многолюдные места

Власти Москвы призвали пожилых граждан временно не посещать места массового скопления людей, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

«Жителям старше 60 лет были направлены СМС-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве запретили проведение всех спортивных мероприятий численностью более 50 человек. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Меры по предотвращению распространения коронавируса будут действовать до 10 апреля.