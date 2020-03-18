Власти Москвы призвали пожилых граждан не посещать многолюдные места

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Власти Москвы призвали пожилых граждан временно не посещать места массового скопления людей, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.
Власти Москвы призвали пожилых граждан не посещать многолюдные места
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Жителям старше 60 лет были направлены СМС-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве запретили проведение всех спортивных мероприятий численностью более 50 человек. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Меры по предотвращению распространения коронавируса будут действовать до 10 апреля.

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