Власти Москвы призвали пожилых граждан не посещать многолюдные места
- АГН «Москва»
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«Жителям старше 60 лет были направлены СМС-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы», — говорится в сообщении.
Ранее в Москве запретили проведение всех спортивных мероприятий численностью более 50 человек. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Меры по предотвращению распространения коронавируса будут действовать до 10 апреля.