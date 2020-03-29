В Москве безработным жителям будут выплачивать по 19,5 тысячи рублей

Безработным жителям Москвы будут выплачивать компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с ситуацией с COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам мэра, на фоне непростой ситуации с пандемией коронавируса многие москвичи потеряют работу. В связи с этим для оказания им помощи разработают специальный комплекс мер поддержки.

В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным.

«Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений», — сказал он.

В столице с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.