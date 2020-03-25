Более 1,6 млн пенсионеров в Москве получили выплату в связи с карантином

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что более 1,6 млн московских пенсионеров получили выплату в связи с соблюдением самоизоляции из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Более 1,6 млн пенсионеров в Москве получили выплату в связи с карантином
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Выплаты за соблюдение режима изоляции уже были перечислены 1,6 млн москвичей старше 65 лет. Они получают их на тот же счёт, куда обычно приходят пенсия и прочие социальные выплаты», — приводит ТАСС слова Раковой.

Ранее сообщалось, что в качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов московским пенсионерам, которые находятся дома на самоизоляции, будет выплачена материальная помощь в размере 4 тыс. рублей.

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице временно отменяется льготный проезд для студентов и пожилых людей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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