«Медучреждение закрыто на карантин»: в Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

В Центральной городской клинической больнице №1 Екатеринбурга коронавирусную инфекцию заподозрили у 78 врачей и пациентов. Как рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев, по предварительным данным, источником заболевания стал врач, который в свою очередь заразился от соседки, живущей с ним в одном доме. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 4268, из них 2026 — в Москве. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин проведёт совещание по ситуации с коронавирусом с участием экспертов.

В Центральной городской клинической больнице №1 Екатеринбурга коронавирусную инфекцию заподозрили у 78 врачей и пациентов, у них положительные первичные анализы на заболевание.

Губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил, что результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

«Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который в свою очередь заразился от соседки, живущей с ним в одном доме. Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем... Медучреждение закрыто на карантин», — добавил Куйвашев.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 4268, из них 2026 — в Москве, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего в стране с момента начала пандемии зафиксировано 47 121 больных COVID-19, из них 3446 человек вылечились, 405 скончались от осложнений, вызванных вирусом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с коронавирусом в стране, отметил недостаточный уровень запаса индивидуальных средств защиты в некоторых регионах. Он добавил, что в субъектах ведётся интенсивная работа, в том числе с участием федерального центра.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в московские больницы поступает всё меньше тяжёлых больных, что говорит об эффективности режима самоизоляции.

Он добавил, что у пациентов, своевременно обратившихся к врачам и рано начавших лечение, прогноз значительно лучше, чем у тех, кто самостоятельно принимает лекарственные препараты или ожидает улучшения состояния.

«Особенность течения этого заболевания в том, что вдруг течение его резко ускоряется», — отметил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Как сообщил главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, в медучреждении проходят лечение 606 человек, у 410 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

В отделении реанимации проходят лечение 56 пациентов, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, уточнил Проценко.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что в России проведено более 2 млн лабораторных исследований на коронавирус. Под медицинским наблюдением в стране по состоянию на 20 апреля остаются 135 198 человек.

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Тем временем российские власти продолжают реализовывать комплекс мер по поддержке секторов экономики, наиболее пострадавших от пандемии.

Напомним, Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса, согласно которым ряд компаний получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Также предлагается обеспечить госгарантиями кредиты предприятиям под низкий процент.

Кроме того, агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10%.

«Данное повышение благоприятно отразится на розничной и оптовой торговле, повысит спрос на продукцию промышленности и услуг», — приводит ТАСС выдержку из письма гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, направленного премьер-министру Михаилу Мишустину.

Помимо этого, агентство предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом. Таким образом, мигранты смогут получать пособия по безработице и другие льготы. В агентстве также назвали целесообразным организовать подготовку оставшихся без работы мигрантов «под высвобождающиеся рынки».

Стоит отметить, что 17 апреля АСИ предложило распространить режим каникул на НДФЛ и НДС, а также поменять порядок оценки пострадавших от коронавируса отраслей.

Кроме того, заместитель министра труда Алексей Скляр в эфире Первого канала заявил, что россияне, потерявшие работу из-за коронавируса, могут удалённо зарегистрироваться на бирже труда.

«По новому порядку заявителю достаточно будет подать только заявление на портале «Работа в России» и составить резюме», — заявил он.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин, говоря об экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса, заявил, что Россия столкнётся с «серьёзными негативными цифрами» по итогам II квартала 2020 года. Он отметил необходимость своевременного реагирования, чтобы сгладить глубину кризиса.

Орешкин добавил, что Владимир Путин будет контролировать выполнение поставленных им задач по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе по реализации программы льготного кредитования под 0%.