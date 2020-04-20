Число сделанных в России тестов на коронавирус превысило 2 млн

Короткая ссылка
Более 2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию проведено в России, сообщает Роспотребнадзор.
Число сделанных в России тестов на коронавирус превысило 2 млн
  • © РИА Новости

«На сегодняшний день проведено более 2 млн 53 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

За последние сутки проведено 103,5 тыс. тестов.

Отмечается, что под медицинским наблюдением в  России по состоянию на 20 апреля остаются 135 198 человек.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить