Число сделанных в России тестов на коронавирус превысило 2 млн

Более 2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию проведено в России, сообщает Роспотребнадзор.

«На сегодняшний день проведено более 2 млн 53 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

За последние сутки проведено 103,5 тыс. тестов.

Отмечается, что под медицинским наблюдением в России по состоянию на 20 апреля остаются 135 198 человек.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.