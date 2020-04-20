Число сделанных в России тестов на коронавирус превысило 2 млн
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«На сегодняшний день проведено более 2 млн 53 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.
За последние сутки проведено 103,5 тыс. тестов.
Отмечается, что под медицинским наблюдением в России по состоянию на 20 апреля остаются 135 198 человек.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.