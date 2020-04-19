В Минздраве России призвали поддержать ВОЗ
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мне хотелось бы сделать три вывода. Первое — поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения. Второе — мы уже сегодня должны задуматься о необходимости совершенствования глобального механизма реагирования на вызовы с инфекционными заболеваниями», — сказал он.
Третьим важным фактором министр назвал вопрос глобального доступа к медицинской продукции.
Ранее Мурашко заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 позволяет сейчас подумать о модернизации системы здравоохранения.