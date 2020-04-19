В Минздраве России призвали поддержать ВОЗ

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
В Минздраве России призвали поддержать ВОЗ
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне хотелось бы сделать три вывода. Первое — поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения. Второе — мы уже сегодня должны задуматься о необходимости совершенствования глобального механизма реагирования на вызовы с инфекционными заболеваниями», — сказал он.

Третьим важным фактором министр назвал вопрос глобального доступа к медицинской продукции.

Ранее Мурашко заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 позволяет сейчас подумать о модернизации системы здравоохранения.

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