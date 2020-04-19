Минздрав высказался о модернизации системы здравоохранения из-за COVID-19

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 позволяет сейчас подумать о модернизации системы здравоохранения.
Минздрав высказался о модернизации системы здравоохранения из-за COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, модернизация должна быть направлена в том числе и на противодействие вызовам, подобным коронавирусу.

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать о модернизации системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал на встрече министров здравоохранения стран G20.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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