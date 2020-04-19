Минздрав высказался о модернизации системы здравоохранения из-за COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, модернизация должна быть направлена в том числе и на противодействие вызовам, подобным коронавирусу.
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать о модернизации системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам», — сказал он.
Соответствующее заявление он сделал на встрече министров здравоохранения стран G20.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.