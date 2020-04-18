Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Нам нужна глобальная коалиция для создания вакцины от COVID-19, которая должна быть доступна всем и везде, причём по доступной цене», — написал Гутерреш в своём Twitter.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что разработкой вакцины от COVID-19 в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания.

Как заявляли в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», на первом этапе клинические исследования вакцины от коронавируса будут проведены на 60 добровольцах.