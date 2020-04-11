В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Короткая ссылка
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

По его словам, клинические исследования проводятся на здоровых добровольцах в соответствии с утверждённым протоколом.

«У нас уже формируются группы, есть очень много желающих, нам поступают звонки от добровольцев... На первом этапе клинических исследований они будут проведены на 60 добровольцах», — цитирует его РИА Новости.

Максютов отметил, что среди желающих опробовать разные вакцины есть и сами разработчики этих препаратов, «поскольку они уверены и в эффективности, и в безопасности».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что в ведомстве будут готовить три варианта вакцины от COVID-19.

Профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова, автор книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию», в беседе с телеканалом «Звезда» назвала возможные сроки появления вакцины от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить