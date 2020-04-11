В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.

По его словам, клинические исследования проводятся на здоровых добровольцах в соответствии с утверждённым протоколом.

«У нас уже формируются группы, есть очень много желающих, нам поступают звонки от добровольцев... На первом этапе клинических исследований они будут проведены на 60 добровольцах», — цитирует его РИА Новости.

Максютов отметил, что среди желающих опробовать разные вакцины есть и сами разработчики этих препаратов, «поскольку они уверены и в эффективности, и в безопасности».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что в ведомстве будут готовить три варианта вакцины от COVID-19.

Профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова, автор книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию», в беседе с телеканалом «Звезда» назвала возможные сроки появления вакцины от COVID-19.