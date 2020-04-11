В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
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- РИА Новости
По его словам, клинические исследования проводятся на здоровых добровольцах в соответствии с утверждённым протоколом.
«У нас уже формируются группы, есть очень много желающих, нам поступают звонки от добровольцев... На первом этапе клинических исследований они будут проведены на 60 добровольцах», — цитирует его РИА Новости.
Максютов отметил, что среди желающих опробовать разные вакцины есть и сами разработчики этих препаратов, «поскольку они уверены и в эффективности, и в безопасности».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что в ведомстве будут готовить три варианта вакцины от COVID-19.
Профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова, автор книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию», в беседе с телеканалом «Звезда» назвала возможные сроки появления вакцины от COVID-19.