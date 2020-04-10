Роспотребнадзор подготовит три варианта вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что в ведомстве будут готовить три варианта вакцины от коронавируса COVID-19.

«Но это уже, очевидно, известные вещи про кандидатные вакцины, которых сначала было 25-27. Сегодня мы говорим о том, что будем готовить к выпуску три вероятностных вакцины, и очень ждем, когда это наступит», — приводит РИА Новости её слова.

Также Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.

Ранее профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова, автор книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию», назвала возможные сроки появления вакцины от COVID-19.