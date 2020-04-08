Биолог назвала возможные сроки создания вакцины от коронавируса

Профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова, автор книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию», назвала возможные сроки появления вакцины от COVID-19.

По её мнению, вакцина от коронавируса появится через полтора года.

«Коронавирус у нас не впервые, до этого были две эпидемии коронавирусных инфекций, и они по своим последствиям были более ужасны. Тогда медики оперативно отработали и достаточно изучили обе разновидности вируса в плане разработки вакцины. Лекарство не было запущено в производство только потому, что активность самих вирусов сошла на нет», — отметила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Специалист добавила, что пандемия может пойти по пути самоуничтожения, когда число вылечившихся начнёт кратно превышать число вновь заболевших.

Ранее сообщалось, что в России при участии учёных Российской академии наук разрабатываются три перспективные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.