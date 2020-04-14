Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России

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Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1».
Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России
  • Reuters

«Работы над вакцинами в семи центрах идут, и это единственный метод профилактики, который действительно будет 100% работать. Первые результаты уже есть определённые, мы ожидаем, что в клинику в ближайшее время (они. — RT) также зайдут, в клинические исследования», — цитирует ТАСС министра.

Ранее Мурашко рассказал, что одна из российских компаний разработала препарат для лечения COVID-19, ожидаются его клинические испытания.

Как заявляли в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», на первом этапе клинические исследования вакцины от коронавируса будут проведены на 60 добровольцах.

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