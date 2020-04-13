Российская компания проведёт испытания препарата от коронавируса

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что одна из российских компаний разработала препарат для лечения коронавируса COVID-19, ожидаются его клинические испытания.
Российская компания проведёт испытания препарата от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом он заявил на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний», — приводит пресс-служба Кремля слова Мурашко.

Он отметил, что через 10—12 дней должны начаться клинические испытания препарата.

Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологий Новосибирского государственного университета, член учёного совета центра «Вектор» Сергей Нетёсов рассказал RT о правилах испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.

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