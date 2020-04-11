Вирусолог рассказал, как будут испытывать вакцину от коронавируса

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Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологий Новосибирского государственного университета, член учёного совета центра «Вектор» Сергей Нетёсов рассказал RT о правилах испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
Вирусолог рассказал, как будут испытывать вакцину от коронавируса
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Это выборка здоровых людей. Как правило, во всех инструкциях написано, что это здоровые люди от 22 до 28 лет, не беременные, не болеют никакими хроническими заболеваниями, и мужчины, и женщины. Они подписывают информированное согласие. Потому что они частично разделяют эти риски», — рассказал он.

По словам Нетёсова, «обычно добровольцев с момента начала вакцинации до конца постоянно наблюдают месяц».

«А после этого ещё минимум два месяца уже очень эпизодически. Собственно говоря, остальные два месяца они должны просто звонить, если у них что-то возникло. У них раз в месяц берут кровь, чтобы проверить напряжённость иммунитета, уровень антител», — сказал он.

По его словам, на первой фазе проверяется безопасность и иммуногенность, на второй фазе уже подбирается необходимая дозировка для вакцины.

Вирусолог считает, что вакцину от коронавируса для массового потребления «раньше сентября даже в принципе нельзя ожидать».

Ранее гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что на первом этапе клинических исследований испытания вакцины от коронавируса будут проведены на 60 добровольцах.

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