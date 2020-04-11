Вирусолог рассказал, как будут испытывать вакцину от коронавируса

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологий Новосибирского государственного университета, член учёного совета центра «Вектор» Сергей Нетёсов рассказал RT о правилах испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.

«Это выборка здоровых людей. Как правило, во всех инструкциях написано, что это здоровые люди от 22 до 28 лет, не беременные, не болеют никакими хроническими заболеваниями, и мужчины, и женщины. Они подписывают информированное согласие. Потому что они частично разделяют эти риски», — рассказал он.

По словам Нетёсова, «обычно добровольцев с момента начала вакцинации до конца постоянно наблюдают месяц».

«А после этого ещё минимум два месяца уже очень эпизодически. Собственно говоря, остальные два месяца они должны просто звонить, если у них что-то возникло. У них раз в месяц берут кровь, чтобы проверить напряжённость иммунитета, уровень антител», — сказал он.

По его словам, на первой фазе проверяется безопасность и иммуногенность, на второй фазе уже подбирается необходимая дозировка для вакцины.

Вирусолог считает, что вакцину от коронавируса для массового потребления «раньше сентября даже в принципе нельзя ожидать».

Ранее гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что на первом этапе клинических исследований испытания вакцины от коронавируса будут проведены на 60 добровольцах.