Орешкин оценил последствия пандемии для экономики России

Российская экономика по итогам II квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции, однако имеет возможности для быстрого восстановления, считает помощник президента России Максим Орешкин.

Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Что касается России, конечно же, мы получим серьёзные негативные цифры по II кварталу. Но здесь важна своевременная реакция, чтобы глубину этого кризиса попытаться сгладить», — цитируют Орешкина «Вести».

Помощник главы государства отметил, что во всём мире на фоне пандемии растёт безработица и снижаются доходы граждан, однако России необходимо минимизировать эти последствия.

«Главное — постараться минимизировать эти последствия, сохранить коллективы, чтобы на фазе выхода и восстановления экономической активности мы смогли это сделать максимально быстро и с наименьшими потерями», — добавил Орешкин.

Он подчеркнул, что у России есть «все возможности» для быстрого восстановления экономики.

Ранее правительство России расширило перечень пострадавших от пандемии отраслей и внесло в список розничную торговлю машинами, текстилем, одеждой и обувью.

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