Кабмин расширил перечень пострадавших от пандемии отраслей

Правительство внесло в перечень пострадавших от коронавируса отраслей российской экономики торговлю машинами, текстилем, одеждой и обувью.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«В перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», включающий в том числе торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью», — заявили там.

Кроме того, в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавилась деятельность музеев и зоопарков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход реализации мер поддержки малых и средних предпринимателей в условиях пандемии.

По его словам, в Кремле фиксируют «пока недостаточную эффективность реализации этих мер».