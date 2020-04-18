Кабмин расширил перечень пострадавших от пандемии отраслей

Короткая ссылка
Правительство внесло в перечень пострадавших от коронавируса отраслей российской экономики торговлю машинами, текстилем, одеждой и обувью.
Кабмин расширил перечень пострадавших от пандемии отраслей
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«В перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», включающий в том числе торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью», — заявили там.

Кроме того, в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавилась деятельность музеев и зоопарков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход реализации мер поддержки малых и средних предпринимателей в условиях пандемии.

По его словам, в Кремле фиксируют «пока недостаточную эффективность реализации этих мер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить