В Кремле оценили реализацию мер поддержки бизнеса из-за коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход реализации мер поддержки малых и средних предпринимателей в условиях распространения коронавируса.
В Кремле оценили реализацию мер поддержки бизнеса из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Мы фиксируем пока недостаточную эффективность реализации этих мер, видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках», — заявил Песков.

Он отметил, что в настоящее время ситуация анализируется. По его словам, будут проходить обсуждения, как это всё работает.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что объём антикризисной программы из-за коронавируса уже превысил 2 трлн рублей. Он также рассказал, что предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок на получение кредитов. По словам главы Минэкономразвития, он лично позвонил в два крупнейших банка. Решетников заявил, что в одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы ещё не подписало постановление, в другом пообещали выдать кредит, но в мае.

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