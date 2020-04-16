Объём антикризисной госпрограммы в России уже превысил 2 трлн рублей

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что объём антикризисной программы из-за коронавируса уже превысил 2 трлн рублей.

«В целом общий размер антикризисной программы с учётом этого (второго. — RT) пакета уже превысил 2 трлн рублей», — цитирует РИА Новости Решетникова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров продолжит работу над новыми мерами поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Он сказал, что следующим этапом станет разработка и принятие мер по отдельным секторам экономики.