Объём антикризисной госпрограммы в России уже превысил 2 трлн рублей
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- РИА Новости
«В целом общий размер антикризисной программы с учётом этого (второго. — RT) пакета уже превысил 2 трлн рублей», — цитирует РИА Новости Решетникова.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров продолжит работу над новыми мерами поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Он сказал, что следующим этапом станет разработка и принятие мер по отдельным секторам экономики.