Мишустин заявил о разработке новых мер поддержки в условиях пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров продолжит работу над новыми мерами поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, следующим этапом станет разработка и принятие мер по отдельным секторам экономики.

Об этом, как сообщает ТАСС, Мишустин сообщил на заседании кабинета министров.

«Прошу отраслевые министерства подготовить предложения по сфере строительства, гражданско-авиационной и лёгкой промышленности», — сказал премьер-министр.

Ранее Мишустин сообщил, что страна в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции недополучит большой объём доходов. По словам премьера, это будет «очень серьёзным ударом по бюджету».

Согласно макроэкономическому обзору Национального рейтингового агентства (НРА), суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики России может составить 17,9 трлн рублей. Как пишут «Известия», по мнению аналитиков, правительство не допустит такого значительного ущерба и примет дополнительные меры для выхода экономики из кризиса.