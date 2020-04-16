Решетников рассказал о личной проверке ситуации с кредитами бизнесу

Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу.

По его словам, предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок.

«Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы ещё не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае», — написал Решетников в Instagram.

Он отметил, что обратил на данную ситуацию внимание руководства банков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.

Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями.

В конце марта стало известно, что Сбербанк и ВТБ будут выдавать кредиты малому бизнесу и микробизнесу, пострадавшему от ситуации с коронавирусом COVID-19, по государственной программе кредитования. По условиям кредитования, компания должна вести деятельность не менее года, срок кредитования — до 1 октября.

Уточняется, что сумма кредита определяется, исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть.