Для переливания больным COVID-19: власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

Власти Москвы ввели выплаты донорам крови, переболевшим новым типом коронавирусной инфекции и выработавшим иммунитет. В постановлении отмечается, что переливание плазмы с антителами к COVID-19 — один из наиболее перспективных методов лечения заболевания в отсутствие вакцины. Доноры смогут получить по 1250 рублей за 150 мл крови, максимальный разовый объём — 600 мл.

Власти Москвы ввели выплаты донорам крови с антителами к COVID-19. Об этом говорится в постановлении мэра столицы Сергея Собянина.

Как отмечается в документе, по данным московского клинического комитета по COVID-19, переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции) является одним из наиболее перспективных методов лечения заболевания в условиях отсутствия специфической вакцины.

«Донорами плазмы COVREC могут стать граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, выработавшие иммунитет к этому заболеванию и не имеющие противопоказаний к донорству крови и её компонентов», — уточняется в сообщении.

Выплаты устанавливаются из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5 тыс. рублей, уточнили в мэрии. Объём разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости совершенствовать механизмы реагирования на инфекционные заболевания, а также поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией.

«Мне хотелось бы сделать три вывода. Первое — поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения. Второе — мы уже сегодня должны задуматься о необходимости совершенствования глобального механизма реагирования на вызовы с инфекционными заболеваниями. Третье — это глобальный вопрос доступа и обеспечения медицинской продукции, в том числе сближение регуляторных механизмов и контроля качества медицинской продукции», — отметил Мурашко на встрече министров здравоохранения стран G20.

В ходе встречи Мурашко добавил, что каждый пациент с COVID-19 в России находится под контролем специалистов и получает всё необходимое лечение.

Тем временем глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что Россия до конца апреля получит от Китая 1,6 млн защитных костюмов.

«Мы с нашими друзьями из Китая подписались на поставку, и уже отгружено защитных костюмов более 300 тыс., и ещё дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка 1,6 млн костюмов защитных», — отметил он в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

Закрытое кафе в Москве

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

Кроме того, помощник президента России Максим Орешкин, говоря об экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса, заявил, что Россия столкнётся с «серьёзными негативными цифрами» по итогам II квартала 2020 года. Он отметил необходимость своевременного реагирования, чтобы сгладить глубину кризиса.

Орешкин добавил, что Владимир Путин будет контролировать выполнение поставленных им задач по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе по реализации программы льготного кредитования под 0%.

«Контроль будет полный со стороны президента, он будет требовать выполнения поставленных им задач», — заявил он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Напомним, правительство и Центробанк на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого бизнеса. Компании, согласно условиям госпрограммы, до 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.

Напомним, ранее Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами правительства предложил предоставить пострадавшим от ситуации с распространением коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса средства на выплату зарплат сотрудникам.

После этого Сергей Собянин подписал третий пакет мер по поддержке столичного бизнеса. Согласно документу, около 300 организаций получат отсрочку до 31 декабря 2020 года на внесение авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу.

Меры будут распространяться на кинотеатры, санатории и дома отдыха, компании, проводящие конференции и выставки, а также предоставляющие дополнительные образовательные услуги, гостиницы и ряд других организаций, пострадавших от коронавируса.

Также компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года получат арендодатели, сдающие помещения для предприятий гостиничного бизнеса. Но при этом ставка аренды должна быть снижена не менее чем на 50%.

Компенсацию 50% этого же налога получат арендодатели организаций, работающих в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела.