До конца месяца в Россию из Китая поставят 1,6 млн защитных костюмов

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До конца месяца в Россию из Китая поставят 1,6 млн защитных костюмов, при этом 300 тыс. экземпляров уже получено, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».
До конца месяца в Россию из Китая поставят 1,6 млн защитных костюмов
  • РИА Новости

«Мы с нашими друзьями из Китая подписались на поставку, и уже отгружено защитных костюмов более 300 тыс., ещё дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка 1,6 млн костюмов защитных», — цитирует его ТАСС.

Министр отметил, что Россия тоже производит костюмы из акваспана, который поставляется в том числе Белоруссии. До конца мая планируется производить до 25 тыс. в сутки.

«Это многослойный материал с полимером, с покрытием. Но в них тяжело просто работать длительное время, потому что они не дышат», — сказал Мантуров.

В начале апреля замглавы Минпромторга Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.

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