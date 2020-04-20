Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке

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В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке
  • © РИА Новости

«20 апреля (50-е сутки работы). Состоят на лечении 606 пациентов, из них COVID-подтверждённые — 410 (67,7%)», — написал главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в медучреждении находятся 606 человек с диагнозом «внебольничная пневмония».

В отделении реанимации проходят лечение 56 пациентов, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Ранее Депздрав заявил об отсутствии дефицита мест в стационарах в Москве.

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