Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке
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«20 апреля (50-е сутки работы). Состоят на лечении 606 пациентов, из них COVID-подтверждённые — 410 (67,7%)», — написал главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в медучреждении находятся 606 человек с диагнозом «внебольничная пневмония».
В отделении реанимации проходят лечение 56 пациентов, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Ранее Депздрав заявил об отсутствии дефицита мест в стационарах в Москве.