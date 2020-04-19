Депздрав заявил об отсутствии дефицита мест в стационарах в Москве

Число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Москве остаётся на уровне 1300 пациентов. При этом в городе нет дефицита мест в стационарах, заявил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«За последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Москвы пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1300 человек. При этом у нас нет дефицита мест в стационарах», — цитирует его Интерфакс.

Хрипун добавил, что на текущей неделе в Москве развернули около 4 тыс. коек, а на следующей неделе планируется ввести дополнительно 5 тыс. мест.

По его словам, ситуация позволяет скорой помощи в Москве работать более равномерно и развозить пациентов с коронавирусом в больницы с учётом тяжести их состояния и имеющихся ресурсов стационаров.

«Это серьёзный запас прочности в Москве в виде перепрофилированных коек и одновременно показатель безопасности для москвичей», — подчеркнул глава Депздрава Москвы.

Ранее главврач инфекционной больницы в Коммунарке сообщил, что лечение в стационаре проходит 341 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.