Более 340 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице в Коммунарке

В инфекционной больнице в Коммунарке проходит лечение 341 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил главный врач стационара Денис Проценко.

«Состоит на лечении 457. Из них: с диагнозом «пневмония» — 455 (99,5%), COVID-подтверждённых 341 (74,6%)», — написал он в Facebook.

По словам Проценко, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 42 пациента, ещё 23 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За сутки из больницы в Коммунарке выписали 74 выздоровевших, на лечение поступили 37 человек.

Ранее Проценко сообщил, что средний возраст умерших от коронавирусной инфекции в больнице в Коммунарке — 68,1 года.