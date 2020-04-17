В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.

«Конец недели. Провели анализ летальных исходов. С 28 марта по сегодняшний день в Коммунарке 20 летальных исходов подтверждённой COVID-инфекции. Средний возраст — 68,1 года», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Вместе с этим он подчеркнул, что у большинства пациентов имелась «сопутствующая патология в виде сахарного диабета, хронической сердечной недостаточности» и так далее.

Ранее Проценко подвёл итоги за 45 дней работы инфекционной больницы в Коммунарке, которая стала одним из центров борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа.