В Кремле оценили запасы индивидуальных средств защиты в регионах

В некоторых российских регионах недостаточный уровень запаса индивидуальных средств защиты, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока есть, безусловно, остаются регионы, где пока не на достаточном уровне находятся запасы индивидуальных средств защиты, запасы необходимого оборудования для лечения, прежде всего ИВЛ, и где по-прежнему пока ещё нет достаточного резерва по фонду койко-мест», — сказал представитель Кремля.

По его словам, на то есть объективные причины. Как подчеркнул Песков, в субъектах ведётся очень интенсивная работа, в том числе с участием федерального центра.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что власти работают на опережение в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По последним данным, всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший.