В России за сутки выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за сутки выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.
В России за сутки выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусом
  • РИА Новости

Ранее сообщалось, что более 2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию проведено в России.

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил об отсутствии дефицита мест в стационарах в Москве. По его словам, на текущей неделе в Москве развернули около 4 тыс. коек, а на следующей неделе планируется ввести дополнительно 5 тыс. мест.

Он добавил, что ситуация позволяет скорой помощи в Москве работать более равномерно и развозить пациентов с коронавирусом в больницы с учётом тяжести их состояния и имеющихся ресурсов стационаров.

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