Путин: власти работают на опережение в борьбе с коронавирусом

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Россия внимательно анализирует опыт других стран по борьбе с коронавирусной инфекцией и взаимодействует с зарубежными друзьями, власти работают на опережение в условиях пандемии, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: власти работают на опережение в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение», — сказал он в обращении к православным по случаю Пасхи.

Также Путин отметил, что у государства есть все необходимые ресурсы для защиты жизни и здоровья граждан.

Ранее глава государства призвал россиян «непременно выдержать» режим самоизоляции, поскольку «выбора сейчас нет».

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