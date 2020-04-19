Путин: власти работают на опережение в борьбе с коронавирусом

Россия внимательно анализирует опыт других стран по борьбе с коронавирусной инфекцией и взаимодействует с зарубежными друзьями, власти работают на опережение в условиях пандемии, заявил российский президент Владимир Путин.

«Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение», — сказал он в обращении к православным по случаю Пасхи.

Также Путин отметил, что у государства есть все необходимые ресурсы для защиты жизни и здоровья граждан.

Ранее глава государства призвал россиян «непременно выдержать» режим самоизоляции, поскольку «выбора сейчас нет».