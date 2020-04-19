Путин заявил о наличии ресурсов для защиты россиян в условиях пандемии

Российский лидер Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой и отметил, что у государства есть все необходимые ресурсы для защиты жизни и здоровья граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Путин отметил, что в этом году праздник Пасхи проходит в условиях вынужденных ограничений, которые необходимы для борьбы с коронавирусом.

В то же время он подчеркнул, что у России «всё есть», чтобы справиться с текущей ситуацией — здоровая сильная экономика, научный потенциал, материальная и высокопрофессиональная база в здравоохранении.

«Все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть», — заявил Путин.

Российский президент отметил, что власти используют имеющиеся резервы «рачительно и точечно» и работают ритмично, организованно и ответственно.

«Ситуация находится под полным контролем... Никаких сомнений нет, мы достойно пройдём через посланные нам испытания», — заверил глава государства.

Ранее Путин пообещал, что Россия победит «коронавирусную заразу».

Он также призвал граждан «непременно выдержать» режим самоизоляции, поскольку «выбора сейчас нет».

По данным на 18 апреля, общее число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в России составляет 36 793.