Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил эффективность режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции
  • © РИА Новости

«Мы видим, что меры, которые принимаются по разобщению, самоизоляции, эффективны. В Москве мы видим, что интенсивность распространения процесса (идёт. — RT) очень гладко, и, что очень важно, поступления тяжёлых больных также на сегодняшний день рост приостановлен», —  сказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее сообщалось, что почти половина новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве младше 45 лет.

Всего в столице, по данным на 19 апреля, зафиксировано 24 324 заразившихся COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о возможности ужесточения в столице пропускного режима, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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