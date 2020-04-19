Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве

Почти половина новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве младше 45 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«44% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет», — говорится в заявлении.

Среди заразившихся 16% составляют лица старше 65 лет, 5,5% из которых старше 80 лет.

Ещё 5% заболевших приходится на детей.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 3570 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в столице зафиксировано 24 324 заразившихся COVID-19.

Психолог Владимир Крупин в беседе с Nation News дал рекомендации по общению с подростками во время режима самоизоляции.