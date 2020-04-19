Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве
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«44% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет», — говорится в заявлении.
Среди заразившихся 16% составляют лица старше 65 лет, 5,5% из которых старше 80 лет.
Ещё 5% заболевших приходится на детей.
Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 3570 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего в столице зафиксировано 24 324 заразившихся COVID-19.
Психолог Владимир Крупин в беседе с Nation News дал рекомендации по общению с подростками во время режима самоизоляции.