Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве

Короткая ссылка
Почти половина новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве младше 45 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве
  • © Пресс-служба мэрии Москвы

«44% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет», — говорится в заявлении.

Среди заразившихся 16% составляют лица старше 65 лет, 5,5% из которых старше 80 лет.

Ещё 5% заболевших приходится на детей.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 3570 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в столице зафиксировано 24 324 заразившихся COVID-19.

Психолог Владимир Крупин в беседе с Nation News дал рекомендации по общению с подростками во время режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить