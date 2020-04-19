Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявлены в 78 регионах России. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (3570), Подмосковье (709) и Нижегородской области (129).

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего в Москве зарегистрировано 24 324 случая заражения COVID-19.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 114 новых заразившихся инфекцией.

Кроме того, за сутки 68 случаев зафиксировано в Архангельской области, 60 — в Мордовии, 58 — в Тульской области, 48 — в Краснодарском крае, по 44 случая — в Чечне и Оренбургской области.

Всего по России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся инфекцией в стране возросло до 42 853, 361 заболевший скончался, 3291 человек выздоровел.

Психолог, писатель и телерадиоведущая Наталья Толстая в беседе с Newinform дала рекомендации по общению с детьми во время режима самоизоляции.