Психолог дала рекомендации по общению с детьми во время режима самоизоляции

Психолог, писатель и телерадиоведущая Наталья Толстая дала рекомендации по общению с детьми во время режима самоизоляции.

В беседе с Newinform она выразила мнение, что лучший способ что-то объяснить ребёнку — через игру.

Как отметила эксперт, нужно аккуратно и спокойно, с поддержкой, простыми фразами рассказывать, что происходит.

Толстая также советует родителям изучать как можно больше информации от экспертов в области детской психологии и применять рекомендации с учётом индивидуальных особенностей своего ребёнка.

«Вообще, эта ситуация, если посмотреть с другой стороны, принесёт много пользы в плане коммуникации со своим ребёнком. Научит многих родителей слушать, слышать, понимать своё чадо и мотивировать», — добавила она.

Ранее психолог Владимир Крупин в беседе с Nation News дал рекомендации по общению с подростками во время режима самоизоляции, когда семьи проводят большую часть времени дома, работая или учась дистанционно.