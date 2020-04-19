В России за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев составляет 361.
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
При этом выздоровели за сутки 234 человека. Всего в России насчитывается 3291 случай выздоровления.
По последним данным, число случаев заболевания в стране достигло 42 853.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube