В России за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом

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В России за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев составляет 361.
В России за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

При этом выздоровели за сутки 234 человека. Всего в России насчитывается 3291 случай выздоровления.

По последним данным, число случаев заболевания в стране достигло 42 853.

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