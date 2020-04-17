Собянин заявил о возможности ужесточения пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1» о возможности ужесточения в столице пропускного режима, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, это может произойти, если будет возрастать количество нарушений правил самоизоляции со стороны граждан и предприятий.

«Если мы увидим, что нарастает количество нарушений со стороны граждан или предприятий, все инструменты для этого есть», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что проверки пропусков на общественном транспорте столицы переведут полностью в автоматический режим. С 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.