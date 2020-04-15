В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте

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Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.
В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«Мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через «Тройку» (которых выдано уже 35 млн), «Стрелку» или социальную карту», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как отмечается, вводить систему планируется поэтапно.

В ближайшее время будет представлена подробная инструкция, проинформировали в ведомстве.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков для передвижения по городу будет усиливаться с каждым днём.

С 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным.

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