В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте
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- АГН «Москва»
«Мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через «Тройку» (которых выдано уже 35 млн), «Стрелку» или социальную карту», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Как отмечается, вводить систему планируется поэтапно.
В ближайшее время будет представлена подробная инструкция, проинформировали в ведомстве.
Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков для передвижения по городу будет усиливаться с каждым днём.
С 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным.