В Москве усилят контроль за наличием спецпропусков
- РИА Новости
«С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днём усиливаться», — цитирует Собянина РИА Новости.
Он отметил, что угроза распространения инфекции не ослабевает, фиксируется большое число диагностированных больных с пневмонией с явными признаками COVID-19.
Как подчеркнул глава города, власти принимают необходимые меры, чтобы сдерживать распространение инфекции.
Ранее Собянин подписал указ о введении на территории Москвы спецпропусков для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля их наличие стало обязательным.