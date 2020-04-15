В Москве усилят контроль за наличием спецпропусков

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Контроль за наличием спецпропусков для передвижения по Москве будет усиливаться. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время онлайн-встречи с врачами — членами клинического комитета по коронавирусу.
В Москве усилят контроль за наличием спецпропусков
  • РИА Новости

«С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днём усиливаться», — цитирует Собянина РИА Новости.

Он отметил, что угроза распространения инфекции не ослабевает, фиксируется большое число диагностированных больных с пневмонией с явными признаками COVID-19.

Как подчеркнул глава города, власти принимают необходимые меры, чтобы сдерживать распространение инфекции.

Ранее Собянин подписал указ о введении на территории Москвы спецпропусков для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля их наличие стало обязательным.

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