В Москве усилят контроль за наличием спецпропусков

Контроль за наличием спецпропусков для передвижения по Москве будет усиливаться. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время онлайн-встречи с врачами — членами клинического комитета по коронавирусу.

РИА Новости

«С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днём усиливаться», — цитирует Собянина РИА Новости. Он отметил, что угроза распространения инфекции не ослабевает, фиксируется большое число диагностированных больных с пневмонией с явными признаками COVID-19. Как подчеркнул глава города, власти принимают необходимые меры, чтобы сдерживать распространение инфекции. Ранее Собянин подписал указ о введении на территории Москвы спецпропусков для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля их наличие стало обязательным.