В АСИ предложили ввести «каникулы» на НДС и НДФЛ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило распространить режим каникул на НДФЛ и НДС, а также поменять порядок оценки пострадавших от коронавируса отраслей.

Как передаёт ФАН, письмо с соответствующими предложениями подготовлено и отправлено на имя экс-премьера, зампреда Совета безопасности России и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

По мнению авторов инициативы, налоговые каникулы — отмену начислений и уплаты — необходимо вводить не только для субъектов малого и среднего бизнеса, но и для всех пострадавших от коронавируса отраслей, а также распространить на НДС и НДФЛ.

«Необходимо принять решение о распространении мер фискальной поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции на все субъекты МСП и пострадавшие отрасли. В кратчайшие сроки необходимо проработать отмену начисления налогов по отдельным наиболее пострадавшим от кризиса отраслям, так как по объективным причинам их деятельность не может осуществляться», — говорится в тексте письма.

Ранее, как сообщало интернет-издание kp.ru, в Ленинградской области рассказали о поддержке малого и среднего бизнеса, терпящего убытки из-за пандемии коронавирусной инфекции.