В АСИ предложили ввести «каникулы» на НДС и НДФЛ

Короткая ссылка
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило распространить режим каникул на НДФЛ и НДС, а также поменять порядок оценки пострадавших от коронавируса отраслей.
В АСИ предложили ввести «каникулы» на НДС и НДФЛ
  • Pixabay

Как передаёт ФАН, письмо с соответствующими предложениями подготовлено и отправлено на имя экс-премьера, зампреда Совета безопасности России и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

По мнению авторов инициативы, налоговые каникулы — отмену начислений и уплаты — необходимо вводить не только для субъектов малого и среднего бизнеса, но и для всех пострадавших от коронавируса отраслей, а также распространить на НДС и НДФЛ. 

«Необходимо принять решение о распространении мер фискальной поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции на все субъекты МСП и пострадавшие отрасли. В кратчайшие сроки необходимо проработать отмену начисления налогов по отдельным наиболее пострадавшим от кризиса отраслям, так как по объективным причинам их деятельность не может осуществляться», — говорится в тексте письма.

Ранее, как сообщало интернет-издание kp.ru, в Ленинградской области рассказали о поддержке малого и среднего бизнеса, терпящего убытки из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить