АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
«Данное повышение благоприятно отразится на розничной и оптовой торговле, повысит спрос на продукцию промышленности и услуг», — цитирует ТАСС письмо гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, направленное председателю правительства России Михаилу Мишустину.
Отмечается, что данная мера может потребовать около 0,5 — 1 трлн рублей.
Ранее АСИ предложило распространить режим каникул на НДФЛ и НДС, а также поменять порядок оценки пострадавших от коронавируса отраслей.