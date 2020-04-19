«Есть надежда увидеть первые признаки»: Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что на следующей неделе могут появиться первые признаки выхода на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией. Кроме того, Песков не исключил, что в течение недели могут быть приняты решения о дальнейших действиях по борьбе с распространением болезни. Между тем в оперативном штабе сообщили, что за последние сутки число заражений COVID-19 в России увеличилось на 6060, из них 3570 — в Москве.

Динамика роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в России может начать выходить на плато на следующей неделе. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что с 13 по 19 апреля количество новых случаев заражения ежесуточно растёт.

Говоря о возможном продлении ограничительных мер, Песков отметил, что соответствующие решения будут приниматься в течение следующей недели.

«Дождёмся следующей недели. Мы всё-таки сидим уже все три недели дома. Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Ну где-то, наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», — пояснил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков добавил, что ситуация с борьбой с коронавирусом в России является «авральным временем», которое требует ручного управления и ежедневной напряжённой работы президента.

«Это ежедневная тема для президента, я бы сказал, временами даже ежечасная. Выделяются деньги на приобретение этих аппаратов (искусственной вентиляции лёгких) в регионы, на оборудование койкомест. Фабрики работают в три смены, но они не справляются с количеством заказов. Поэтому система сложная, время авральное, и оно требует этого самого ручного управления», — добавил он.

Песков также отметил, что решение о переносе парада Победы из-за пандемии далось Владимиру Путину нелегко, но напомнил, что приоритетом остаётся здоровье населения.

«Праздник святой для всех нас, святой для президента. Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение, но он достаточно последователен, для него — ещё раз повторяю — приоритетом является здоровье людей. Но мы всё равно все будем отмечать. Как же 9 Мая не отметить? Это обязательно!» — сказал Песков.

Число заражённых коронавирусом в России за сутки увеличилось на 6060, из них 3570 — в Москве, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Таким образом, общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 42 853. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался 361 человек, 3291 вылечился.

«44% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет», — приводит оперштаб данные по заражённым в Москве.

Там добавили, что к тестированию на коронавирус в столице подключились ещё 12 частных лабораторий.

«Ещё 12 частных лабораторий начали не только проводить тестирование анализов, которые были взяты сотрудниками городских медицинских организаций, но и осуществлять забор биоматериала у частных лиц самостоятельно, а также проводить исследования на коммерческой основе», — приводит заявление ТАСС.

В штабе уточнили, что новые лаборатории способны обработать до 10 тыс. тестов в сутки.

В свою очередь, главный врач Филатовской больницы в Москве Валерий Вечорко рассказал, что там проходят лечение около 700 пациентов с коронавирусом.

«Сводка на утро 19.04.20. Всего на лечении — 1485. Из них с диагнозом «внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии» — 1461, в том числе пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID+ — 690. В ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии) — 144, на ИВЛ — 73», — написал он на своей странице в Facebook.

Рим, Италия

AFP

© Andreas SOLARO

Тем временем число заражённых коронавирусом в мире, согласно данным Университета Джонcа Хопкинса, превысило 2,3 млн, от заболевания умерли более 161 тыс. человек.

Странами с наиболее тяжёлой эпидемиологической обстановкой остаются США, Италия, Испания, Франция и Великобритания.

В Соединённых Штатах к 19 апреля зарегистрированы более 735 тыс. заразившихся, жертвами заболевания стали более 38 тыс. граждан. 18 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что число погибших может достичь 65 тыс.

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«Думаю, сейчас мы движемся примерно к 60—65 тыс.», — цитирует РИА Новости Трампа.

Число скончавшихся от последствий COVID-19 в Италии превысило 23 тыс. Во Франции жертвами коронавируса стали более 19 тыс. человек, в медучреждениях страны находятся около 30 тыс. пациентов.

При этом в Испании за последние сутки умерли 410 человек с диагнозом COVID-19, что стало самым низким показателем в стране с 22 марта.

Тем временем Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что в Китае за сутки обнаружили 16 новых случаев заражения коронавирусом, 10 из которых — завозные. Напомним, Китай стал первой страной, пострадавшей от эпидемии. Коронавирус был зафиксирован в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. С 22 января город был закрыт для выезда: там были отменены авиарейсы, перекрыты междугородние автомобильные трассы, перестали ходить поезда.

В конце марта власти Китая начали ослаблять карантинные меры. В провинции Хубэй был отменён карантин, а в Ухани частично возобновил работу метрополитен.