«Опыт Ухани вселяет надежду»: как Китай восстанавливается после эпидемии коронавируса

Власти Китая начали ослаблять карантинные меры, введённые из-за вспышки коронавирусной инфекции. За последние сутки внутри страны не зафиксировали новых случаев передачи COVID-19. В провинции Хубэй был отменён карантин, действовавший на протяжении двух месяцев, а в Ухани частично возобновил работу метрополитен. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что успешный опыт КНР в борьбе с коронавирусом позволяет надеяться на победу над пандемией во всём мире.

В китайском городе Ухань, где в конце декабря 2019 года впервые был зафиксирован новый коронавирус, частично возобновил работу метрополитен. Открылись шесть из девяти линий, из 228 станций заработали 184, на них установлены тепловизоры для измерения температуры пассажиров.

Желающие воспользоваться метрополитеном обязаны носить защитные маски, кроме того, в вагонах им разрешено сидеть только через одного.

В начале 2020 года Ухань стала эпицентром распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С 22 января город был закрыт для выезда: там были отменены авиарейсы, перекрыты междугородние автомобильные трассы, перестали ходить поезда.

Однако 24 марта власти страны пообещали снять ограничения на транспортное сообщение с Уханью с 8 апреля.

«Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Ухани будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение», — приводит РИА Новости заявление штаба города по профилактике и борьбе с распространением нового типа коронавируса.

Такое решение было принято после того, как ситуация с распространением заболевания в стране заметно улучшилась. В частности, 24 марта госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что в больницах остаются 4735 человек, при этом более 90% всех заражённых выздоровели.

Также власти КНР сняли режим карантина с провинции Хубэй, действовавший в течение последних двух месяцев.

Карантинные меры, введённые из-за вспышки заболевания, начали отменять и в других регионах страны. Так, в Шанхае был понижен уровень реагирования на ЧС, а в провинции Хайнань, где из больницы был выписан последний пациент, у которого был коронавирус, власти запустили программу восстановления туризма, чтобы снизить негативные последствия от эпидемии. Как сообщили местные СМИ, правительство региона намерено выделить по меньшей мере 150 млн юаней (около $21 млн) для поддержки работающих на острове туристических компаний.

Помимо этого, жители Китая вновь начали проявлять интерес к внутреннему туризму. Согласно данным АТОР, жители страны стали чаще, по сравнению с февралём, бронировать авиабилеты как для деловых, так и для туристических поездок.

Reuters

© Aly Song

Ранее заместитель главы МИД КНР Ло Чжаохуэй заявил, что правительство страны нацелено на активное взаимодействие со странами G20 для борьбы с эпидемией.

«Мы готовы объединить усилия с государствами G20, готовы к активным действиям ради плодотворных результатов», — приводит его слова ТАСС.

Стоит отметить, что 25 марта Пекин направил в Италию — наиболее пострадавшую от эпидемии европейскую страну — третью группу медиков, в состав которой вошли эксперты в области инфекционных заболеваний, пульмонологии и интенсивной терапии, сообщает «Синьхуа». Вместе с ними было отправлено восемь тонн медицинского оборудования. Также, по данным Минобороны, из Китая в Россию было доставлено 25,5 млн индивидуальных защитных масок. Кроме того, Пекин направил Пакистану тест-комплекты, защитную одежду, медицинские маски и аппараты ИВЛ, пообещав помочь в строительстве больницы для инфицированных коронавирусом.

Наконец, глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил о готовности оказать посильную помощь Вашингтону в борьбе со вспышкой заболевания.

Стоит отметить, что в стране также стали восстанавливаться наиболее пострадавшие от эпидемии COVID-19 малые и средние предприятия. Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР, к работе вернулись 71,7% таких предприятий.

В свою очередь, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции заявил, что успешный опыт Ухани в борьбе с коронавирусом позволяет надеяться на победу над пандемией во всём мире.

«Вчера (в четверг, 19 марта. — RT) из Ухани пришли сообщения об отсутствии новых случаев заболевания. Ухань вселяет надежду в остальной мир о том, что даже самые серьёзные ситуации могут быть преодолены», — заявил он.

Как сообщает 28 марта издание People's Daily China со ссылкой на местные власти, за последние сутки в Китае не зафиксировали новых случаев передачи COVID-19 внутри страны. При этом 27 марта было подтверждено 54 новых случая заражения, все они оказались завозными.