Метро Ухани частично возобновило работу спустя два месяца перерыва

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Метрополитен в китайском городе Ухань частично возобновил работу после двухмесячного перерыва из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает городское правительство.
Метро Ухани частично возобновило работу спустя два месяца перерыва
  • Reuters

«28 марта в 06:30 возобновляется работа линий №1, 2, 3, 4, 6 и 7. Движение поездов по будням осуществляется с 06:00 до 23:00, в выходные — с 06:30 до 23:00», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом все пассажиры обязаны носить защитные маски, а также при входе, на выходе и во время пересадок на другие линии сканировать персональный «код здоровья».

Как уточняет ТАСС, открылись 184 из 228 станций и шесть из девяти линий метро Ухани.

На станциях установлено около 200 тепловизоров для измерения температуры тела пассажиров.

Кроме того, пассажирам разрешено сидеть только через одного. В каждом поезде предусмотрен контролёр, который будет следить за тем, чтобы пассажиры не снимали масок во время поездки.

Ранее власти Китая пообещали с 8 апреля снять ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что успешный опыт Ухани в борьбе с COVID-19 позволяет надеяться на возможность преодоления пандемии во всём мире.

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