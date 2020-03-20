Глава ВОЗ: Ухань вселяет надежду на преодоление пандемии коронавируса
- Reuters
Трансляция пресс-конференции ВОЗ велась в Twitter.
«Вчера (в четверг, 19 марта. — RT) из Ухани пришли сообщения об отсутствии новых случаев заболевания. Ухань вселяет надежду в остальной мир о том, что даже самые серьёзные ситуации могут быть преодолены», — заявил он.
В то же время глава ВОЗ призвал всех проявлять предосторожность, так как ситуация может «обратиться вспять».
«Но опыт городов и стран, которые отбили атаку вируса, вселяет надежду и смелость в остальной мир», — заключил Гебрейесус.
Ранее в ВОЗ заявили, что число заразившихся коронавирусом и умерших от последствий заболевания за пределами Китая превысило их число в КНР.