Глава ВОЗ: Ухань вселяет надежду на преодоление пандемии коронавируса

Успешный опыт китайской провинции Ухань в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 позволяет надеяться на возможность преодоления пандемии во всём мире, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Трансляция пресс-конференции ВОЗ велась в Twitter.

«Вчера (в четверг, 19 марта. — RT) из Ухани пришли сообщения об отсутствии новых случаев заболевания. Ухань вселяет надежду в остальной мир о том, что даже самые серьёзные ситуации могут быть преодолены», — заявил он.

В то же время глава ВОЗ призвал всех проявлять предосторожность, так как ситуация может «обратиться вспять».

«Но опыт городов и стран, которые отбили атаку вируса, вселяет надежду и смелость в остальной мир», — заключил Гебрейесус.

Ранее в ВОЗ заявили, что число заразившихся коронавирусом и умерших от последствий заболевания за пределами Китая превысило их число в КНР.